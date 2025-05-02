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Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Расчеты 152 мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» в ходе боевой работы в Сумской области в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетехнику, живую силу и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Противнику наносятся значительные потери. ВСУ продолжают терять живую силу, танки, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, инженерные машины разграждения, автомобили и артиллерийские орудия», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что данные о целях расчеты получили после проведения воздушной разведки. После этого по отмеченным координатам были нанесены точные удары.

В результате взаимодействия артиллеристов и военнослужащих группировки войск «Север» ВСУ вынуждены отступать на более дальние позиции, что мешает им обстреливать районы Курской области.

«Свои пушки расчеты без преувеличений считают снайперской винтовкой среди артиллерийского оружия. «Гиацинт» бьет точно, и без корректировки может поразить цель, даже движущуюся», — резюмировали в Минобороны.

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Ранее, 1 мая, пресс-службе ведомства сообщили, что операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили принадлежащую ВСУ САУ «Акация» на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, вражеская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки.

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