На экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» совершили покушение в Одессе
На бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Сергея Стерненко было совершено покушение. Об этом 1 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».
«На меня совершено нападение. Ранен. <...> Угрозы жизни нет», — приводятся его слова в Telegram-канале издания.
Стерненко сообщил, что на него напала женщина, которая уже задержана сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Нападавшая использовала огнестрельное оружие.
В июле 2024 года во Львове на западе Украины было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, в результате которого одна из пуль попала ей в голову. Стрелявший был в перчатках, а оружие было без глушителя. Политик скончалась в больнице.