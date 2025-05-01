СМИ узнали о планах армии США увеличить применение беспилотников

Армия США планирует увеличить применение беспилотников. Об этом 30 апреля сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

«Армия США приступает к крупнейшей перестройке со времен окончания холодной войны, планируя оснастить каждую из своих боевых дивизий примерно 1 тыс. беспилотников и избавиться от устаревшего оружия и другого оборудования», — указано в публикации.

Отмечается, что дроны изменили подход к ведению боевых действий, так как они не только помогают преодолевать оборонительные линии противника, но и более эффективно выявляют скрытые позиции врага.

Кроме того, в газете сообщили, что США планируют улучшить оснащение войск планшетами, обеспечить их доступом к интернету и инвестировать около $3 млрд в разработку технологий для борьбы с вражескими беспилотниками. Общая стоимость перевооружения американских вооруженных сил оценивается в $36 млрд.

30 января кандидат на пост министра сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил, что Россия успешно формирует боеспособные вооруженные силы и создает новые стратегические средства вопреки санкционному режиму. При этом, по его мнению, технологическое преимущество США сокращается и армии необходимо ускорить модернизацию и лучше подготовить силы к достижениям в области беспилотных и автономных боевых действий.