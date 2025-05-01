В Болгарии сообщили о неисправности у первого поставленного США истребителя F-16
Военно-воздушные силы (ВВС) Болгарии зафиксировали неисправность у первого истребителя F-16 Block 70, доставленного из США. Об этом 30 апреля сообщили на сайте министерства обороны страны.
Отмечается, что технические проблемы были обнаружены после посадки самолета.
«Обнаружено отклонение в работе одной из систем, что не означает, что самолет разбился», — указано в заявлении ведомства.
Как уточнил командующий ВВС Болгарии генерал-майор Николай Русев, F-16 Block 70 еще окончательно не принят на вооружение, это произойдет после завершения технической и летной процедуры его приема.
Ранее, 20 апреля, портал 19FortyFive сообщил, что украинские военные отметили низкое качество поставляемых в страну американских боевых истребителей F-16. По словам представителей ВВС Украины, на летательных аппаратах нет нужных комплектующих.