Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Дагестане

В результате автомобильной аварии в Дербентском районе Дагестана погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба МВД по региону.

«Сегодня, 30 апреля, примерно в 14:30 на 3-м км автодороги Мамедкала – Геджух – Хучни 31-летний житель Табасаранского района, управляя ВАЗ-211440, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sorento под управлением 43-летнего жителя Махачкалы», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте. Мужчина за рулем иномарки и две его пассажирки в возрасте 42 и 44 лет получили травмы и были доставлены в медучреждение.

В тот же день в Шапоковском округе Ставропольского края при столкновении двух автомобилей один водитель погиб и еще один пострадал. Уточняется, что погибший получил водительские права в прошлом году. За это время он привлекался за нарушение ПДД три раза. В настоящее время проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения погибшего.