В Ставропольском крае в ДТП один человек погиб и еще один пострадал
В Шапоковском округе Ставропольского края при столкновении двух автомобилей один водитель погиб и еще один пострадал. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, в 19:20 (местное время, совпадает с мск) 18-летний водитель автомобиля LADA 2105 выехал на встречную полосу, допустив столкновение с LADA Vesta.
«В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия скончался 18-летний водитель автомобиля LADA 2105», — следует из публикации пресс-службы в Telegram.
Уточняется, что погибший получил водительские права в прошлом году. За это время он привлекался за нарушение ПДД три раза. В настоящее время проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения погибшего.
Второго 35-летнего участника ДТП доставили в больницу.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе между населенными пунктами Кретовка и Михайловка в Оренбургской области, в результате погиб один человек и четверо пострадали.