Бразилия выступила за сотрудничество в БРИКС по борьбе с терроризмом
Бразилия поддерживает расширение партнерства между странами БРИКС в борьбе с терроризмом. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил специальный помощник главы государства по международным вопросам Селсу Аморим.
«Бразилия уже представила <…> конкретные предложения по стимулированию возможностей специализированных ведомств», — приводит его слова ТАСС.
Аморим добавил, что встречи советников нацбезопасности стран БРИКС осуществляются с 2009 года благодаря в том числе созданию рабочих групп по борьбе с терроризмом.
Ранее в этот день секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что объединение должно выступить против героизации нацистских преступников, а также отстаивать историческую правду. Он отметил, что в Европе забыли, кому они обязаны избавлением от фашизма, из-за чего наблюдается массовое переписывание истории и героизация преступников.