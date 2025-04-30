Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Об этом 30 апреля сообщили в Telegram-канале конкурса.

«Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью у нас дома — в России! Где: LIVE Арена, Москва. Когда: 20 сентября 2025», — указано в сообщении.

Уточняется, что конкурс является платформой для культурного обмена и демонстрации взаимного уважения к традициям стран, которые примут участие. Кроме того, на нем будут высокотехнологические сценографии и инновационные визуальные эффекты, а также атмосфера международного единения.

Ранее, 3 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального состязания. Согласно документом, председателем организационного комитета конкурса был назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, а роль главы наблюдательного совета занял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 11 февраля рассказал, что в конкурсе «Интервидение» примут участие представители свыше 20 стран. Его планируют провести в сентябре 2025 года.