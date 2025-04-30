В Татарстане врачи извлекли осколок из сердца бойца СВО

В Татарстане врачи успешно провели операцию по извлечению осколка из сердца у военнослужащего специальной военной операции (СВО). Об этом 30 апреля рассказал руководитель военного госпиталя при РКБ Татарстана Михаил Бурмистров.

«Впервые мы сегодня в истории нашей республики сделали удаление осколка сердца без аппарата искусственного кровообращения <…> Мы ему удалили оставшиеся осколки грудной стенки и при компьютерной томографии мы обнаружили осколок, который застрял в правом предсердии», — сказал он.

Уточняется, что 37-летний военный во время атаки украинских дронов получил ранения в декабре 2024 года. После серии обследований специалисты обнаружили в его сердце осколок, поэтому врачи Республиканской клинической больницы совместно со специалистами Межрегионального клинико-диагностического центра решили провести операцию без остановки сердца — впервые в регионе.

Медики очень ответственно подошли к данной операции и заранее подготовили все необходимые материалы, такие как 3D-модель сердца, чтобы тщательно рассчитать свои действия. Благодаря этому операция прошла успешно. Сейчас боец идет на поправку.

Ранее, 19 февраля, пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России рассказала, как российские хирурги успешно удалили из глазной впадины ребенка редчайшее новообразование. Отмечалось, что опухоль быстро увеличивалась и угрожала потерей зрения, но своевременное хирургическое лечение позволило избежать тяжелых последствий.