Астролог составила гороскоп на май для всех знаков зодиака

Астролог Светлана Кройцер составила гороскоп на май для всех знаков зодиака и поделилась им с «Известиям»

Овен

В мае в работе Овнов могут ждать помехи, либо под влиянием обстоятельств человек может сделать неправильный выбор в сфере карьеры. Финансовая сфера также потребует внимания и грамотности в распределении ресурсов, следует расставить приоритеты. Представители этого знака могут близко к сердцу воспринимать слова, сказанные в их адрес, даже вполне конструктивную критику. Следует постараться осознать всё сказанное и извлекать пользу из него.

Телец

Май принесет Тельцам приток финансовых ресурсов, энергию для осуществления задуманного, нужно пользоваться этим периодом, не упускать благоприятные возможности. Знания, опыт представителя этого знака могут быть полезны окружающим, нужно делиться щедро тем, в чем человек является экспертом. Благоприятные плоды не заставят себя долго ждать. Семейная жизнь наполнится счастьем и яркими красками, следует быть понимающими в отношениях с близкими.

Близнецы

Близнецов в мае ждет много расходов, но вместе с тем увеличение заработка: финансовых источников станет больше. Астролог посоветовала следить за здоровьем, осуществлять профилактику. Месяц будет богат на события и принесет ощущение внутреннего счастья. Противники не смогут одержать победу, потому что харизма Близнецов и внутренняя сила обеспечат победу в самых непростых ситуациях. Вместе с этим встречи с друзьями и родственниками принесут радость и новое понимание себя.

Рак

Май подарит Ракам наслаждение различными удовольствиями, но нужно придерживаться золотой середины, чтобы не нанести себе вред излишествами. Эмоции будут превалировать над разумом, возможны приступы агрессии, пессимизма, поэтому благоприятно заниматься духовными практиками, читать молитвы, заниматься йогой. В профессии ожидается прогресс, есть реальные шансы получить повышение в должности и, соответственно, увеличение доходов. Следует обратить внимание на здоровье родителей.

Лев

В мае у Львов возможно повышение температуры, простудные заболевания. Отношения с братьями и сестрами также потребуют повышенного внимания. Астролог посоветовала не испортить с ними отношения, проявить дипломатические мягкие походы в общении. Профессиональная сфера будет радовать. Повышение квалификации, расширение компетенции дадут возможность занять более выгодную позицию. Круг общения расширится, и влияние на людей также увеличится.

Дева

Девы в мае почувствуют желание развиваться духовно, наладить отношения с отцом, начальством. Будет много мыслей о будущем и о том, каким человек видит себя в перспективе. Это хорошее время, чтобы посетить святые места. Состояние здоровья при этом будет улучшаться. Финансовая сторона также будет достаточно сильной. К тому же представителей этого знака будут радовать их сыновья. Но могут быть какие-то плохие новости, или окружающие будут распускать слухи, что может привести к спорам. Однако важно быть выше этого.

Весы

У Весов в мае на первое место выйдет общественная деятельность, взаимодействие с деловыми партнерами, анализ возможностей в рамках собственного бизнеса. Этому будет сопутствовать и прогресс в профессии человека. Благоприятно начать обучение, получить новые навыки. Также возможны судебные споры либо разногласия с коллегами. Вместе с тем дети потребуют к себе повышенного внимания. Астролог посоветовала тратить денежные средства с четким пониманием того, какую цель преследуют Весы, чтобы потом не жалеть о впустую потраченных деньгах.

Скорпион

В мае Скорпионам при выполнении своих должностных обязанностей лучше полагаться на собственные силы. Если человек делегирует работу коллегам, то желательно следить за качественным ее выполнением. Кроме того, рождение ребенка осчастливит некоторых представителей этого знака в этом месяце. Также у Скорпионов, имеющих детей, возможно разлука с ними, либо здоровье детей необходимо будет укреплять. Важно стать более дисциплинированными, ответственными, не бояться трудностей в этот период.

Стрелец

Стрельцам в мае следует уделить внимание здоровью желудочно-кишечного тракта, не переедать. Романтические отношения могут принести разочарование — астролог посоветовала переключить фокус внимания на другие сферы жизни. Отношения с матерью и ее здоровье также потребуют от представителя этого знака особой заботы и теплоты. Возможно, потребуется помочь ей с ремонтом жилья. Этот месяц полезно посвятить спорту, общению с друзьями, строить планы на долгосрочную перспективу.

Козерог

Май Козерогам принесет убытки, возможно, даже штрафы. Важно не нарушать закон, не участвовать ни в каких махинациях. Если есть хронические заболевания, лучше лечь в больницу, пройти полный курс лечения. Май благоприятен для поездок, медитаций, для того, чтобы в уединении наладить связь с самим собой, расставить четкие приоритеты. Это не месяц для любовных отношений, это месяц для того, чтобы сосредоточиться на своей персоне и избавиться от лишнего.

Водолей

Водолеям май даст проверку их эмоциональной стойкости, эмоциональному интеллекту. Друзья и окружающие в целом будут их раздражать. Могут быть волнения даже не по существенным событиям. Необходимо привести себя в спокойное состояние, сохранять оптимистичный настрой. В этом месяце произойдет завершение борьбы, противостояние с врагами в пользу представителя этого знака. Вместе с тем инвестиции принесут ощутимый доход, а общение с важными людьми выведет на новый уровень.

Рыбы

Рыбы в мае получат добрые вести, касающиеся их деловой сферы. Харизма, яркость, смелость, жажда покорять новые вершины — это то, что будет сопровождать в этот период. Астролог посоветовала инвестировать в свое образование и образование детей. Активная деловая сфера отвлечет от семейных дел, поэтому необходимо уделять достаточное время своим близким, особенно детям. При этом кто-то из окружения может разочаровать. Также могут возникнуть долги. В этот период нежелательно оформлять кредиты.

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