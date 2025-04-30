В Приамурье прошел автопробег в честь 80-летия Победы

В Приамурье прошел массовый автопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В событии приняли участие почти 150 человек и 50 машин, передает телеканал «Известия».

Украшенная флагами и символами Победы автоколонна преодолела около 20 км пути. Ожидается, что в будущем такой автопробег станет ежегодным событием.

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