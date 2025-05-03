Эксперт рассказал о скрытых рисках стейблкоинов

Стейблкоины остаются одним из самых стабильных инструментов на крипторынке, но их использование сопряжено с рисками, рассказал «Известиям» 3 мая частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Стейблкоины позиционируются как относительно стабильный сегмент крипторынка, поскольку их курс привязан к фиатным валютам, чаще всего к доллару. Однако это не делает их безопасным инструментом для хранения сбережений», — отметил он.

По его словам, хоть стейблкоины и кажутся номинально стабильными, они все же являются частью криптоинфраструктуры и подвержены тем же рискам. К ним относятся недостаточная прозрачность со стороны эмитентов, отсутствие гарантий, а также уязвимость к техническим сбоям, блокировкам и регулированию. В некоторых случаях проекты теряли свою привязку к доллару или полностью прекращали свою деятельность.

Эксперт добавил, что крипторынок в целом — высокорискованная среда, и решения здесь должны принимать только те, кто хорошо разбирается в механизмах его работы.

«Для широкой аудитории стейблкоины — это не эквивалент доллару под подушкой, а цифровой актив со своими угрозами», — подытожил Сидоров.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 23 марта, директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов в беседе с «Известиями» дал советы по распознаванию криптомошенников. По его словам, фишинг — одна из самых распространенных и опасных схем кибермошенничества в криптоиндустрии. Именно фишинговые атаки становятся причиной утраты средств в большинстве случаев. Злоумышленники подделывают сайт популярной криптобиржи или кошелька и распространяют ссылку на него через электронную почту, мессенджеры или рекламу.