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Регионы УрФО восстановят и построят 129 объектов в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Регионы Уральского федерального округа планируют построить и восстановить 129 объектов в Донецкой и Луганской народных республиках. Такими планами поделился полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, сообщает пресс-служба полпредства.

«Общими усилиями регионы УрФО уже серьезно преобразили города и поселки. Каждый построенный или отремонтированный объект — это символ новой мирной жизни. Уверен, их будет всё больше и больше», — сказал чиновник, его цитирует ИА «Ура.ру».

Среди проектов, которые начнут реализовывать в текущем 2025 году — возведение двух многоквартирных домов, возрождение летнего парка и ремонт пересечения железной дороги с путепроводом в Волновахе.

В Ясиноватой запланировано благоустройство парка культуры, замена участков сетей коммуникаций, обновление пешеходных зон. В Макеевке предусмотрен ремонт детсада и дома культуры, обновление аллеи Победы. В Краснодоне восстановят котельные, заменят лифты в жилых домах, отремонтируют фасады ДК и облагородят аллею Дружбы.

Всего с начала восстановления Донбасса регионы УрФО провели работы на 876 объектах. Среди них — школы, детсады, больницы, жилые дома, дороги, коммунальная инфраструктура, МФЦ.

Ранее в апреле «Известия» писали, что в 2024 году регионы-шефы ЛНР восстановили там почти 1,5 тысячи объектов социальной инфраструктуры. Работы идут непрерывно под контролем из центра.

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