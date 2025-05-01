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Эксперт перечислила признаки не подходящего для пациента психолога

Эксперт Корбмахер: квалифицированный психолог никогда не ставит диагнозов
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Фото: Global Look Press
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Квалифицированный психолог никогда не ставит какие бы то ни было диагнозы, не рекомендует и не отменяет приема препаратов, рассказала «Известиям» когнитивно-поведенческий психолог, кандидат психологических наук Елена Корбмахер 1 мая.

«Психолог, даже клинический, не обладает достаточной квалификацией и полномочиями для этого. Всё это — поле деятельности врачей с профильным образованием (чаще всего это врач-психиатр, психотерапевт)», — отметила она.

По ее словам, бывают ситуации, когда плохое эмоциональное самочувствие после визита к психологу обусловлено непрофессиональными действиями последнего: применением некорректных интервенций, демонстрацией неадекватного уровня эмпатии (чрезмерного или недостаточного), навязывание своих оценок и эмоций.

«Переживания клиента могут обостриться и после встречи с психологом, нарушающим границы общения или не соблюдающим профессиональную этику. Примером этого может быть использование в общении с клиентом слов-стигм («вы — параноик», «инфантил», «истеричка» и другие)», — уточнила специалист.

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Столкнувшись с такой ситуацией клиенту важно сообщить психологу о своих переживаниях на следующей встрече и далее понять, насколько оказываемая услуга отвечает его запросу на помощь, стоит ли продолжать взаимодействие с этим специалистом, объяснила эксперт.

«Выбирая психолога, мы должны ориентироваться не только на отзывы, рейтинги, цитируемость и количество дипломов, но и на качество контакта именно с вами. Иногда даже самый именитый психолог по своим личностным характеристикам не подходит тем или иным клиентам», — добавила Корбмахер.

Однако не только хороший или плохой психолог может быть фактором плохого самочувствия клиента после сессии. Причин тому может быть множество. Эксперт подчеркнула, что психика человека не является открытой книгой, происходящие в ней процессы нелинейны, поэтому, если какое-то событие произошло после сессии с психологом, то это не значит оно произошло вследствие общения со специалистом.

«Но если всё-таки на встрече с клиентом психолог замечает, что тот потенциально опасен для себя или окружающих (демонстрирует острую психотическую симптоматику, прямо или косвенно сообщает о планируемом суициде, насилии и др.), то он обязан уведомить компетентные органы (например, скорую помощь, полицию), рекомендовать клиенту обратиться к врачу-психиатру», — отметила Корбмахер.

Именно для этого перед первой встречей клиент и психолог заключают так называемый терапевтический контракт, в котором все нюансы совместной работы должны быть оговорены заранее. В том числе те, которые подразумевают нарушение психологом конфиденциальности встречи.

«Низкая квалификация психолога может стать препятствием к распознанию тех или иных маркеров в поведении клиента, свидетельствующих о необходимости привлечения смежных специалистов или оказании экстренной помощи непсихологического профиля», — заключила эксперт.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян (56%) чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.

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