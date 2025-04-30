Россияне рассказали о предпочтениях по оплате счета на свиданиях

Среди опрошенных россиян 49% заявили, что оплачивать счет на свиданиях должен мужчина. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

Такой вариант чаще выбирают мужчины старше 35 лет, работающие в инженерных и управленческих должностях, а также женщины до 30 лет из сфер HR, маркетинга и образования.

Вместе с тем только 2% респондентов допускают, что за свидание может заплатить женщина. При этом 17% заявили, что делят счет пополам — среди них преобладают специалисты из IT, PR и финансов. Еще 32% указали, что всё зависит от ситуации. Такие ответы чаще давали респонденты с гибким графиком и фрилансеры, не привязанные к жесткому распорядку и предпочитающие равноправный подход в личных отношениях.

Эксперты также выяснили, что среди женщин 25% считают нормальными расходы на свидание до 5 тыс. рублей, а 7% — 2 тыс. рублей. Почти такое же мнение у представителей сильного пола: 27% считают оптимальной сумму до 5 тыс. рублей, 8% — до 2 тыс. рублей. Кроме того, 29% женщин 31% мужчин назвали предпочтительной сумму до10 тыс. рублей, а 17% женщин и 18% мужчин — свыше 10 тыс. рублей.

К тому же, 22% россиянок отметили, что для них сумма не играет решающей роли — главное, чтобы было приятно провести время, даже если это просто прогулка. Среди мужчин аналогичную позицию заняли 16% опрошенных респондентов, и чаще всего это представители творческих профессий, фрилансеры и молодые специалисты.

«Таким образом, данные показывают, что большинство респондентов — вне зависимости от пола — не стремятся произвести впечатление за счёт высоких расходов. И мужчины, и женщины всё чаще выбирают умеренный, комфортный формат общения. Для значительной части опрошенных важно, чтобы первое свидание не превращалось в финансовую демонстрацию, а оставалось способом познакомиться и понять, есть ли потенциал для продолжения общения», — заключили эксперты.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что среди опрошенных мужчин 38% респондентов обычно приносят на свидание цветы, 16% приходят без подарка, а 25% дарят что-то только в честь праздника. Вместе с тем 43% россиянок приходят на такую встречу без подарка, а 37% делают сюрпризы исключительно по праздникам. Об этом говорится в результатах исследования экспертов кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».