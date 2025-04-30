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Прибыль концерна Volkswagen обрушилась на 40%

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Фото: Global Look Press/Ernst Wrba/imageBROKER.com
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Прибыль концерна Volkswagen Group по итогам I квартала текущего года после вычета налогов составила €2,19 млрд. Это на 40,6% хуже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованной компанией отчетности.

В I квартале выручка от продаж Volkswagen Group составила €77,6 млрд, что на 2,8% больше, чем в первом квартале 2024 года. Продажи автомобилей составили 2,1 млн единиц (+0,9%). Немецкий концерн предупредил, что показатели 2025 года могут оказаться у нижней границы прогноза компании. Ожидается, что рост выручки от продаж превысит показатель предыдущего года на 5% при операционной прибыли от продаж в размере 5,5–5,6%.

В Volkswagen Group называют основными проблемами политическую неопределенность, усиление торговых ограничений и геополитическую напряженность, усиление конкуренции, нестабильность на товарных, энергетических и валютных рынках, а также более строгие требования к выбросам.

Финансовый и главный операционный директор Volkswagen Group Арно Антлитц назвал начало финансового года для компании неоднозначным. В ходе пресс-конференции он заявил, что прогноз на 2025 год не учитывает возможных эффектов на операционные показатели от пошлин, которые вводит администрация президента США Дональда Трампа, поскольку действия Штатов в этом вопросе непредсказуемы. Впрочем, по словам Антлитца, приток заказов на автомобили концерна в Западной Европе значительно увеличился (+29%), а каждый пятый проданный там автомобиль является полностью электрическим.

«Операционная маржа около 4% ясно показывает, что нам еще предстоит проделать значительный объем работы. Учитывая текущую нестабильную мировую экономическую ситуацию, еще важнее сосредоточиться на рычагах, находящихся под нашим контролем», — отметил он.

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23 апреля сообщалось, что бывший завод Volkswagen в Калуге в 2025 году начнет серийное производство автомобилей марки Tenet, продажи первой модели начнутся уже во II квартале. В середине лета планируется приступить к мелкоузловой сборке машин.

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