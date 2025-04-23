Экс-завод Volkswagen в Калуге начнет выпуск четырех моделей

Бывший завод Volkswagen в Калуге в 2025 году начнет серийное производство автомобилей марки Tenet, продажи первой модели начнутся уже во II квартале. В середине лета планируется приступить к мелкоузловой сборке машин. Об этом рассказали представители компаний «АГР Холдинг» и Defetoo в рамках Шанхайского международного автосалона, передает корреспондент «Известий» 23 апреля.

Бренд Tenet был создан специально для российского рынка. В модельный ряд марки в 2025 году войдут четыре кроссовера: по одной модели B- и C-класса, а также два паркетника класса D.

«Мы планируем быть представлены в 90 городах России и рассчитываем, что количество дилерских центров превысит 200 единиц. Сконцентрируемся на автомобилях в самом популярном типе кузова в России — SUV. Мы планируем вывести на рынок четыре модели, это будет как компактный кроссовер, так и полноразмерные полноприводные кроссоверы D-класса», — сказал операционный директор бренда Tenet Илья Перминов.

Летом калужский завод должен приступить к сборке машин Tenet по полному циклу, будут задействованы все цеха площадки. Максимальная мощность производства составит 200 тыс. автомобилей в год. Несмотря на остановку предприятия, на заводе удалось сохранить профессиональный коллектив, отметили в компании.

Defetoo — это китайская государственная холдинговая структура, которая создана при поддержке китайского города Уху (провинция Аньхой). Мажоритарным акционером является Комитет по развитию экономической и технологической зоны Уху (48,85%). «АГР Холдинг» располагает бывшим заводом Volkswagen в Калуге и экс-предприятием Hyundai в Санкт-Петербурге, где сейчас выпускаются автомобили Solaris.

На пресс-конференции представители компаний заявили, что инвестиционный план рассчитан на 20-летний срок.

С 2025 по 2030 год «АГР Холдинг» и Defetoo планируют создать центр НИОКР.