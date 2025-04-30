Два человека погибли при столкновении легковых авто в Забайкалье
В Могойтуйском районе Забайкальского края в результате столкновения легковых авто погибли два человека, еще трое, в том числе подросток, доставлены в медучреждение. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром в среду, 30 апреля, на 232-м км федеральной трассы А-350 Чита – Забайкальск. Столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Camry.
В результате ДТП 51-летний водитель отечественного авто и его 62-летний пассажир погибли. Еще три человека, в том числе 17-летний пассажир одного из авто, были доставлены в медучреждение, уточняет ИА ChitaMedia.
По факту случившегося организована проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной автокатастрофы.
Этим же утром в городе Искитим Новосибирской области легковая Toyota врезалась в опору железнодорожного моста. Женщина-водитель в результате происшествия погибла.