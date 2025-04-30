Женщина погибла под Новосибирском после столкновения машины с опорой моста

В городе Искитим Новосибирской области в результате столкновения автомобиля с опорой моста погибла женщина-водитель. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила Госавтоинспекция по региону.

Уточняется, что ДТП произошло около 05:35 (местное время, 01:35 по мск) на улице Набережной. Женщина 1986 года рождения за рулем Toyota Ipsum не справилась с управлением и совершила наезд на опору железнодорожного моста.

«В результате произошедшего водитель автомобиля Toyota погибла на месте аварии», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 28 апреля, легковой автомобиль врезался в столб и наехал на пешехода на улице Правды в Москве. Уточняется, что водитель и пешеход были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.