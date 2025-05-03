Нутрициолог перечислила отпугивающие комаров аромамасла

Масло базилика, чайного дерева и герани может защитить от укусов комаров. Об этом президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС) семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария рассказала «Известиям» 3 мая.

«Помимо классических средств от укусов комаров можно использовать аромамасла. Например, масло базилика, чайного дерева или герани. Они обладают отпугивающим действием, комары их не любят», — отметила она.

Такие масла можно распылять в помещении с помощью диффузоров и наносить на кожу.

Если насекомое всё же укусило, стоит обработать место воспаления антисептиком или сделать холодный компресс, подчеркнула Цвинария.

«Если реакция на укус ярко выражена, можно сделать холодную примочку с кусочками льда или просто холодный компресс. Это поможет сузить сосуды, воспалительная реакция будет меньше. Также можно сделать примочку с раствором соды», — сказала эксперт.

Часто укусы комаров можно спутать с укусами других насекомых. Следует наблюдать за ситуацией. Если состояние ухудшается, то нужно обратиться к врачу.

Ранее, 25 апреля, дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова рассказала «Известиям», что от комаров и клещей спасут репелленты, содержащие DEET, пикаридин или масло лимонного эвкалипта. При этом совмещать репелленты с солнцезащитными кремами можно, но важна правильная последовательность: сначала следует наносить сам крем, а затем другое средство.