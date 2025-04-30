Тело одного из пропавших в феврале альпинистов нашли в горах Северной Осетии
В горах Северной Осетии спасатели обнаружили тело одного из пропавших в феврале альпинистов, которые попали под лавину в ущелье Танадон. Об этом 30 апреля сообщило МЧС по республике.
«Тело одного из мужчин сегодня было обнаружено спасателями Североосетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в снежной массе примерно на глубине восьми метров», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что поиски осложнялись из-за плохих погодных условий. В настоящее время на месте происшествия работают 22 специалиста МЧС.
В МЧС 19 февраля сообщили, что двое туристов из Санкт-Петербурга перестали выходить на связь в ущелье Танадон. Альпинисты приехали в Дигорию на ледовый фестиваль «Таймази 2025». Отмечалось, что в зоне ущелья, где они находились, сошло несколько лавин.