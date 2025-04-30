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АвтоВАЗ выявил утечку данных 32 тыс. владельцев машин Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Служба безопасности АвтоВАЗа выявила утечку личных данных владельцев 32 тыс. автомобилей Lada, которые собраны из неизвестных альтернативных источников. Эти автовладельцы могут столкнуться с риском мошеннических действий через мессенджеры и рассылки, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 30 апреля.

В компании рассказали, что в апреле текущего года на одном из закрытых интернет-ресурсов, где происходит обмен украденными базами данных, был обнаружен файл, якобы представляющий собой «официальный слив», состоящий из более чем 32 тыс. владельцев Lada с персональными данными (мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах).

В АвтоВАЗе заявили, что системы учета и хранения данных компании ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа. Служба безопасности компании рекомендовала владельцам автомобилей Lada всех годов выпуска «критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут в ближайшее время маскироваться под «представителей» АвтоВАЗа, дилерской сети Lada и иных якобы взаимосвязанных с компанией организаций».

В компании подчеркнули, что не имеют возможности спрогнозировать схему возможного мошенничества и рекомендуют при получении сообщений с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, обращаться на горячую линию марки или к официальным дилерам.

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Ранее в этот день сообщалось, что АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на период планового ежегодного единого корпоративного отпуска (5–7 мая), а также в течение выходных и государственных праздников (1–4 и 8–11 мая). Всего с 1 по 11 мая на АвтоВАЗе планируется выполнить более 9 тыс. различных работ на сумму более 200 млн рублей. Запуск всех производственных линий после плановых работ запланирован на 12 мая.

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