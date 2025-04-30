АвтоВАЗ выявил утечку данных 32 тыс. владельцев машин Lada

Служба безопасности АвтоВАЗа выявила утечку личных данных владельцев 32 тыс. автомобилей Lada, которые собраны из неизвестных альтернативных источников. Эти автовладельцы могут столкнуться с риском мошеннических действий через мессенджеры и рассылки, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 30 апреля.

В компании рассказали, что в апреле текущего года на одном из закрытых интернет-ресурсов, где происходит обмен украденными базами данных, был обнаружен файл, якобы представляющий собой «официальный слив», состоящий из более чем 32 тыс. владельцев Lada с персональными данными (мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах).

В АвтоВАЗе заявили, что системы учета и хранения данных компании ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа. Служба безопасности компании рекомендовала владельцам автомобилей Lada всех годов выпуска «критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут в ближайшее время маскироваться под «представителей» АвтоВАЗа, дилерской сети Lada и иных якобы взаимосвязанных с компанией организаций».

В компании подчеркнули, что не имеют возможности спрогнозировать схему возможного мошенничества и рекомендуют при получении сообщений с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, обращаться на горячую линию марки или к официальным дилерам.

Ранее в этот день сообщалось, что АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на период планового ежегодного единого корпоративного отпуска (5–7 мая), а также в течение выходных и государственных праздников (1–4 и 8–11 мая). Всего с 1 по 11 мая на АвтоВАЗе планируется выполнить более 9 тыс. различных работ на сумму более 200 млн рублей. Запуск всех производственных линий после плановых работ запланирован на 12 мая.