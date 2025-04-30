Москалькова призвала привлечь к ответственности виновных в геноциде на Украине
Государства должны объединиться и создать международный трибунал по преступлениям киевского режима против человечности. Об этом 30 апреля на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответ на вопрос «Известий».
«[Нужно] документировать геноцид с тем, чтобы потом привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих преступлениях», — подчеркнула она.
Москалькова 25 марта также сообщила о намерении добиваться от международных организаций осуждения убийств российских журналистов Вооруженными силами Украины (ВСУ).