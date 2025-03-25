Москалькова заявила о намерении добиться в ООН осуждения убийств военкоров из РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 25 марта заявила о намерении добиваться от международных организаций осуждения убийств российских журналистов Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Омбудсмен выразила соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Александра Федорчака, а также оператора канала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Раненому в Курской области корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Скуратову она пожелала скорейшего выздоровления.
«Мы будем добиваться осуждения этих бандитских действий ВСУ со стороны управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, <...> организации «Комитет защиты журналистов», ЮНЕСКО и всего сообщества омбудсменов», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По мнению омбудсмена, нынешние механизмы защиты журналистов во время военных действий нуждаются в радикальных переменах. Она отметила, что эти правила были разработаны десятки лет назад и уже не отвечают современным реалиям.
24 марта в зоне спецоперации в результате атаки ВСУ на журналистскую машину погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналиста — новое преступление руководства Украины против свободы слова, которое не будет предано забвению.
Позже стало известно о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Уточнялось, что украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине. В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.