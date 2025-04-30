В Киргизии строят парк «Евразия» в честь 10-летия ЕАЭС

АНО «Евразия» при поддержке правительства Киргизии реализует крупный социальный проект — ведет строительство уникального культурно-развлекательного парка в селе Орок. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Евразия».

Презентация проекта состоялась в Инновационном центре Бишкека с участием мэрии города.

«Благодаря нашим меценатам АНО „Евразия“ реализует масштабный социальный проект по созданию семейного детского парка в Бишкеке. Такие проекты объединяют страны Евразии вокруг идеи дружбы и процветания народов континента с опорой на наши общие духовно-нравственные ценности», — сказала депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Аршинова поблагодарила президента КР Садыра Жапарова за поддержку начинаний АНО «Евразия» и проводимую под его руководством политику укрепления дружеских отношений между РФ и КР и развития стратегического партнерства в рамках ЕАЭС.

Директор регионального офиса АНО «Евразия» в КР Кымбат Урумкулова рассказала, что общая площадь будущего парка составит 10 га. Он будет оснащен всем необходимым для проведения культурных и спортивных мероприятий. Предусмотрено большое количество уникальных аттракционов и зон отдыха, которые обеспечат комфортное и разнообразное времяпрепровождение для семей с детьми. Строительство осуществляется с учетом высоких современных стандартов, отметила Урумкулова.

«Культурно-развлекательный парк после завершения всех строительных работ будет передан на баланс мэрии города Бишкек. Он станет важной частью инфраструктуры Кыргызстана и единственной бесплатной, а главное — безопасной зоной отдыха для горожан и гостей столицы. Парк спроектирован как многофункциональный комплекс с различными зонами для досуга» — отметил вице-мэр города Бишкек Жамалбек Ырсалиев.