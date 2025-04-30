КХЛ определила дату старта следующего сезона
Сезон-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября. Об этом 30 апреля говорится в релизе на сайте лиги.
«Сезон-2025/26 начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты плей-офф текущего сезона», — уточнили в сообщении.
Помимо этого, клубом — хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина – 2025. Полная структура и сроки проведения КХЛ сезона-2025/26 будут объявлены в июне.
Ранее, 29 апреля, хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Ярославле и завершилась со счетом 2:1.