«Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила 29 апреля в Ярославле и завершилась со счетом 2:1.
Голы ярославской команды забили Даниил Тесанов и Максим Шалунов. У гостей единственную шайбу забросил Егор Сучков, пишет «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в Уфе 1 мая команды проведут свой третий матч.
27 апреля «Салават Юлаев» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ. Встреча прошла на домашней для ярославской команды «Арене-2000» и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Среди победителей отличились форварды Данил Алалыкин (на 2-й минуте) и Александр Хмелевский (60).