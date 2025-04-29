Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-офицер ЦРУ отметил сильные позиции РФ в диалоге с США
Мир
Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента
Общество
В Калининградской области мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Мир
В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ
Мир
Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Экономика
Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Мир
В «Роскосмосе» заявили о переговорах для помощи Индии с ее орбитальной станцией
Мир
Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о важности дружбы между РФ и США
Мир
В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Мир
Кортеж израильского премьер-министра Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме
Общество
ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего Рейха
Происшествия
Ребенок подорвался на боеприпасе в Херсонской области
Общество
Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Мир
Лавров изложил коллегам из стран БРИКС подходы РФ по украинскому урегулированию
Мир
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Мир
Боевики убили не менее 14 человек при нападении в штате Борно в Нигерии

«Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

0
EN
Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила 29 апреля в Ярославле и завершилась со счетом 2:1.

Голы ярославской команды забили Даниил Тесанов и Максим Шалунов. У гостей единственную шайбу забросил Егор Сучков, пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в Уфе 1 мая команды проведут свой третий матч.

«Играли с очень структурно сильной командой»
Вратарь хоккейного клуба «Авангард» Никита Серебряков — о вылете из плей-офф КХЛ от «Локомотива», подъеме омского клуба в таблице и своем уходе из СКА

27 апреля «Салават Юлаев» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ. Встреча прошла на домашней для ярославской команды «Арене-2000» и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Среди победителей отличились форварды Данил Алалыкин (на 2-й минуте) и Александр Хмелевский (60).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025