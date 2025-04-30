Турпоток в Крым летом может повыситься на 50%

Летом в Крыму ожидают в 1,5 раза больше туристов, чем в 2024 году. По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом сезоне на полуострове отдохнули более 3,2 млн человек, передает телеканал «Известия». Полуостров ценят за большое количество мест для отдыха с детьми и транспортную доступность. Уже сейчас число бронирований в Крыму на 30% больше, чем в прошлом году.

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