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Эксперт назвала идеально подходящие варианты мебели для дачи

Дизайнер Косарева: пластиковая мебель для дачи — самый бюджетный и удобный вариант
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В качестве недорогого и практичного варианта мебели для дачи подойдет пластиковая. Однако если важна эстетика, то стоит рассмотреть другие варианты. О том, как выбрать садовую мебель, «Известиям» рассказала главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.

«Тем, кто ищет для дачи недорогие варианты, я бы рекомендовала покупать пластиковую мебель. Она не требует специального ухода, мыть ее можно прямо из шланга, ей не грозят насекомые, к тому же она легкая и ее можно без усилий переставлять с места на место», — отметила эксперт.

Она подсказала: чтобы набор выглядел стильно и уютно, на мебель можно положить мягкие яркие подушки и плед, добавила она.

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Однако Косарева напомнила, что пластик быстро тускнеет и выцветает, если долгое время находится на солнце. Эксперт также считает, что в загородный интерьер прекрасно впишется деревянная мебель.

«Она создаст уют в любой части сада, будет гармонично сочетаться и с деревянным, и с каменным домом», — объяснила Косарева.

Впрочем, у такого варианта есть и минусы: по словам специалиста, в засушливую погоду дерево может рассохнуться и потрескаться, а в дождливую — покрыться плесенью.

Дизайнер порекомендовала неокрашенное дерево очистить щеткой или ветошью, промыть водой, а после высыхания покрыть специальным маслом и просушить.

Также, по ее словам, при выборе деревянной мебели стоит отдавать предпочтение изделиям из эвкалипта и акации, поскольку эти породы более устойчивы к влаге и вредителям.

Вместе с тем, добавила Косарева, особой популярностью у дачников пользуется мебель из ротанга — материал для плетения из различных видов пальм. Однако эксперт предупредила: при выборе таких изделий стоит обращать внимание на материал каркаса и на сам ротанг — натуральный он или искусственный. Для уличной мебели, по ее словам, подойдет каркас из алюминия, который не подвержен коррозии, а для террасы или закрытого помещения — стальной.

«Модели из натурального ротанга требуют внимательного ухода. Их главный враг — пыль. Мебель, стоящую на улице, надо раз в неделю мыть мягкой щеткой и губкой или с помощью пылесоса, иначе пыль въестся намертво, — подчеркнула эксперт. — Влагу и солнце натуральный ротанг тоже не любит».

А вот искусственный ротанг, отметила Косарева, не боится влаги, его даже можно мыть из шланга. Он не выгорает на солнце и не страдает от перепадов температур. Также не требует особого ухода и мебель из металла, добавила она. Металл достаточно очистить в начале и конце сезона с помощью влажной тряпочки и неагрессивного моющего средства. Тем не менее железную мебель стоит дополнительно защищать от ржавчины антикоррозийным раствором и своевременно красить или покрывать лаком при порче старого слоя.

Дизайнер предупредила: особенно подвержены ржавчине механизмы складывания-раскладывания, поэтому лучше выбирать мебель без них или обрабатывать их защитным восковым составом.

Ранее, 24 апреля, аналитики «Яндекс Маркета» рассказали «Известиям», какие товары стали самыми популярными у дачников. Выяснилось, что спрос на садовую технику (газонокосилки, мойки высокого давления, пылесосы) и инструменты (дрели, перфораторы, шуруповерты) увеличился в 1,5 раза. А семена и саженцы стали покупать в 1,2 раза больше.

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