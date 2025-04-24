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Названы самые популярные товары у дачников

«Яндекс Маркет»: семена арбузного огурца стали популярны у россиян весной
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Россияне стали чаще покупать садовые измельчители и мангалы. Это следует из данных «Яндекс Маркета», с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля. Продажи таких товаров выросли в два раза год к году.

Спрос на садовую технику (газонокосилки, мойки высокого давления, пылесосы) и инструменты (дрели, перфораторы, шуруповерты) увеличился в 1,5 раза. Самыми популярными брендами у россиян стали Karcher, Makita и Nocord.

Семена и саженцы стали покупать в 1,2 раза больше. В топ семян вошли арбузный огурец, венерина мухоловка и морозостойкий бамбук. Также популярностью пользуются семена, которые подходят для выращивания в домашних условиях: черный томат, ежевика, клубника и другие.

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В целом в марте-апреле 2025 года продажи товаров для дачи и сада увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

«Повышение покупательской активности по всей стране позволяет прогнозировать и дальнейший рост рынка. По оценкам аналитиков «Маркета», к июню интерес к товарам для дачи и сада может увеличиться на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос ожидается на газонокосилки, аксессуары для полива и товары для декоративного оформления участка», — заключили эксперты.

Ранее, 21 апреля, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал «Известиям», как защитить растения при похолодании весной. Он посоветовал закутать растения в нетканый материал или агроволокно, что поможет им пережить погодный стресс. Также следует сделать своего рода антифриз — хорошо полить землю под посадками, чтобы она оставалась теплой.

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