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В Кремле заявили о признательности РФ союзникам СССР за помощь в годы войны

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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Россия признательна союзникам СССР в годы Второй мировой войны, пусть они и открыли второй фронт поздно. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые».

«Они (союзники. — Ред.) открыли второй фронт, только когда поняли, что мы (СССР. — Ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем», — сказал он.

Песков уточнил, что СССР справился бы и без ленд-лиза, однако такую помощь нельзя забывать и необходимо ценить. По его словам, в тот период были отправлены автомобили, самолеты, вооружение и танки — без которых было бы сложно вести боевые действия.

Также официальный представитель Кремля отметил, что ленд-лиз представлял собой «платную услугу», и Россия закончила расплачиваться за него только при российском лидере Владимире Путине.

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