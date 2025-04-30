Россия признательна союзникам СССР в годы Второй мировой войны, пусть они и открыли второй фронт поздно. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые».

«Они (союзники. — Ред.) открыли второй фронт, только когда поняли, что мы (СССР. — Ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем», — сказал он.

Песков уточнил, что СССР справился бы и без ленд-лиза, однако такую помощь нельзя забывать и необходимо ценить. По его словам, в тот период были отправлены автомобили, самолеты, вооружение и танки — без которых было бы сложно вести боевые действия.

Также официальный представитель Кремля отметил, что ленд-лиз представлял собой «платную услугу», и Россия закончила расплачиваться за него только при российском лидере Владимире Путине.

В декабре 2024 года Путин заявил, что победу над нацизмом в 1945 году надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Он отметил, что во всех странах СНГ помнят и чтят подвиг всех народов СССР.