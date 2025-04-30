В центре Тбилиси произошел пожар на вещевом рынке

Пожар на вещевом рынке произошел в центре Тбилиси. Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Пожар на рынке в Тбилиси охватил большую площадь, борьба с огнем продолжается уже несколько часов», — указано в публикации.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Также были эвакуированы пациенты из находящейся рядом клиники. Причины пожара на рынке неизвестны.

Сейчас возгорание ликвидировали, ведется обработка его очагов. В тушении огня участвовали 30 пожарных расчетов.

В этот же день произошел пожар в отеле в Индии, при котором погибли 14 человек. В настоящее время возгорание локализировано. Причины инцидента устанавливаются.