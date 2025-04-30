В Индии из-за пожара в отеле погибли по меньшей мере 14 человек

В индийском городе Калькутта в результате пожара в отеле погибли 14 человек. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

«Обнаружены тела 14 человек, несколько человек спасены. Также была сформирована специальная группа для расследования», — приводит издание слова комиссара полиции города Маноджа Кумар Верма.

В настоящее время пожар локализирован, следует из публикации.

Причины возгорания выясняются.

Ранее, 24 апреля, в городе Ляоян на северо-востоке Китая произошел пожар в ресторане, при котором погибли 22 человека и еще трое получили ранения.