Раненная в результате обстрела ВСУ жительница Горловки скончалась

Женщина, раненная в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) центра Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), скончалась. Об этом 30 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.

«Раненная в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов мирная гражданка скончалась от травм, несовместимых с жизнью», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Приходько высказал слова соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее, 29 апреля, мэр Горловки сообщил о 16 пострадавших мирных жителях в результате обстрела ВСУ Горловки. По его словам, в результате случившегося также были повреждены два учебных заведения, многоквартирный дом, пассажирский автобус. В МВД по ДНР уточнили, что ранения получили пять сотрудников полиции.