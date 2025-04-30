Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье

Сбежавший из колонии-поселения № 26 в Приморье гражданин Китая был найден и задержан правоохранительными органами. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«В настоящее время осужденный уже доставлен в изолятор временного содержания», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что сбежавший осужденный был пойман в лесном массиве района Раздольное-Хасан при участии сотрудников ФСБ и ФСИН.

18 апреля пресс-служба Красноярского края сообщила, что 20-летний житель Амурской области будет осужден за распространение наркотиков в особо крупном размере. Сообщается, что в сентябре 2024 года подозреваемому пришло сообщение с предложением нелегальной работы, на которое тот согласился. За распространение запрещенных веществ ему обещали крупные выплаты в криптовалюте.