Эксперт назвала тревожные фразы в объявлениях о продаже квартиры

При поиске квартиры многие обращают внимание на привлекательные формулировки в объявлениях, но за эффектными фразами нередко скрываются нюансы, способные изменить впечатление от жилья после личного осмотра. Об этом в среду, 30 апреля, рассказала инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru».

«Одна из классических формулировок — «уютная квартира с историей». На первый взгляд звучит тепло, но в реальности это может означать, что жилье давно не видело ремонта, в нем старые коммуникации, изношенные полы или обветшавшие стены», — пояснила эксперт.

Кроме того, по словам Кузнецовой, под «историей» иногда подразумевают сложную юридическую ситуацию. Например, частую смену собственников или наследственные споры. В таких случаях особенно важно проверить выписку из ЕГРН и изучить историю сделок, предупредила специалист.

Не менее коварна фраза «в шаговой доступности всё», предупредила собеседница издания. Так, за этим «всем» могут скрываться не только школы и супермаркеты, но и шумная трасса, круглосуточный бар, рынок или вокзал, а значит, постоянный гул, толпы людей и сомнительная безопасность. Кузнецова уточнила, что зачастую риелторы используют этот штамп, когда локация не может похвастаться реальными преимуществами.

Еще одним тревожным сигналом, о котором рассказал эксперт, является фраза «квартира требует небольшого косметического ремонта». В большинстве случаев это означает необходимость капитального ремонта: замены труб, электропроводки, выравнивания стен и потолков. Если бы речь действительно шла о мелких недочетах, продавец вряд ли стал бы акцентировать на этом внимание, добавила Кузнецова.

А слова в объявлении «уютная студия для одного» могут указывать на крайне малую площадь, неудобную планировку или статус апартаментов, не позволяющий прописаться. Как указала специалист, если в публикации арендодателя или продавца слишком настойчиво упоминают «доброжелательных соседей» и «тихий двор», стоит насторожиться — возможно, это попытка отвлечь внимание от конфликтов в доме или неблагополучного района.

Чтобы избежать неприятного опыта, Кузнецова посоветовала читать объявления между строк. За каждым красивым словом может скрываться серьезная проблема: юридическая, техническая или связанная с окружением. Важно сохранять хладнокровие, задавать уточняющие вопросы, проверять документы и при необходимости консультироваться с экспертами, заключила эксперт.

29 апреля риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что цены на квартиры больше не будут подниматься в 2025 году. Он также объяснил, что законопроект о запрете покупки жилья дороже миллиона рублей за наличные в случае его принятия вряд ли повлияет на ценообразование на рынке недвижимости.