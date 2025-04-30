В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 34 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР в среду, 30 апреля, сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 34 тыс. рублей.

«Накануне 1 мая депутаты фракции ЛДПР напоминают: труд в России недооценен и по показателям оплаты несопоставим с европейскими странами со слабыми экономиками», — написал он на своей странице в Telegram-канале.

Он предложил для частичной корректировки ситуации повысить с 1 января 2026 года уровень МРОТ до 34 тыс. рублей и установить нижнюю планку почасовой оплаты труда для работников на условиях неполного рабочего дня до 300 рублей в час.

31 января стало известно, что Минтруд подготовил законопроект, который вводит в 2025 году ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Так, согласно документу, в прошлом году размер ежемесячной денежной выплаты составлял 66,1 тыс. рублей. В 2025 году будут выплачивать женщинам по 72,4 тыс. рублей, в 2026 году — 75,6 тыс. рублей, в 2027 году — 78,6 тыс.