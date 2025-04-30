Сержант Андриянов выявил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Сержант Игорь Андриянов выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения, когда заметил неподалеку диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России в среду, 30 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Группа ВСУ, как удалось заметить российским бойцам, была вооружена стрелковым оружием и гранатометами. Андриянов оперативно определил координаты местонахождения противника и передал информацию российским артиллеристам. Наведя орудия на цель при помощи Андриянова, который взялся за корректировку огня, военнослужащие открыли по группе ВСУ артиллерийский обстрел. В результате план диверсии был сорван.

Также в Минобороны РФ отметили мужество и отвагу рядового Виталия Харлампьева, который в ночное время суток выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий. Подвоз боеприпасов к точке назначения прошел успешно, однако в процессе разгрузки боеприпасов автомобиль атаковали украинские FPV-дроны.

В результате разрыва сброшенного с беспилотника боеприпаса были ранены сам Харлампьев и один из военнослужащих, помогавших с разгрузкой. Рядовой быстро сориентировался и вынес пострадавшего в укрытие в безопасном месте, невзирая на собственную травму. Харлампьев оказал военнослужащему первую помощь и организовал его эвакуацию в госпиталь для дальнейшего лечения.

Ранее, 29 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что рядовой Михаил Самонов в зоне СВО получил задачу доставить боеприпасы на российские позиции неподалеку от линии боевого соприкосновения, однако в дороге его накрыло вражеским артиллерийским обстрелом.