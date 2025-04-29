Рядовой Самонов вывел автомобиль с грузом боеприпасов из-под обстрела ВСУ

Рядовой Михаил Самонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получил задачу доставить боеприпасы на российские позиции неподалеку от линии боевого соприкосновения. В дороге его накрыло вражеским артиллерийским обстрелом. Министерство обороны России во вторник, 29 апреля, сообщило о подвигах российских военнослужащих.

Автомобиль Самонова с выключенными фарами ночью продвигался по сложному маршруту, однако в пути всё же попал под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Машина была подбита, сам военнослужащий получил ранение. Тем не менее транспорт оставался способным к передвижению. Несмотря на ранение, Самонов вывел автомобиль из-под обстрела и направился к точке назначения, в результате успешно доставив российским военнослужащим необходимые боеприпасы.

Также в Минобороны отметили мужественные и решительные действия рядового Александра Мысина, который получил задачу доставить личный состав Вооруженных сил России (ВС РФ) к линии боевого соприкосновения.

Автомобиль уже успешно прибыл к точке назначения и штурмовая группа высадилась, когда по ним открыл огонь пулеметный расчет ВСУ с замаскированной позиции. Мысин быстро сориентировался, выявил местонахождение огневой точки и ликвидировал ее выстрелами из штатного вооружения бронетранспортера (БПР). Затем Мысин продолжил вести огонь по противнику до тех пор, пока штурмовая группа не закрепилась на позиции. Успешно произведя высадку и обеспечив российским военнослужащим прикрытие, Мысин направился в обратный путь.

Ранее, 28 апреля, в Минобороны сообщали, что командир отряда БАРС-2 Иван Левин вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачи по организации обороны на одном из важных тактических направлений.