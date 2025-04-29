В Чехии эвакуировали 200 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
В населенном пункте Олдржишов Чехии на стройке рабочие обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны весом 100 кг. Из-за этого пришлось эвакуировать 200 жителей. Об этом 29 апреля проинформировал портал Idnes.
«В связи с обнаружением авиабомбы <…> полиция и пожарные во вторник эвакуировали около 200 человек. Неразорвавшиеся боеприпасы были обнаружены рабочими во время раскопок и впоследствии изъяты сотрудниками полиции по обезвреживанию взрывных устройств», — говорится в публикации.
Уточняется, что авиабомбу нашли в 14:30 по местному времени (15:30 мск) в коттеджном районе Олдржишова. Саперы исследовали предмет, после чего сообщили, что его можно обезвредить. В 17:20 по местному времени (18:20 мск) жителям разрешили вернуться в свои дома.
23 апреля телерадиокомпания NDR сообщила об эвакуации свыше 11 тыс. жителей города Киль Германии из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны. Уточняется, что взрывное устройство было обнаружено в ходе разведывательных работ в районе Дитрихсдорф недалеко от шоссе