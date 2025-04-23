В немецком Киле жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Больше 11 тыс. жителей немецкого города Киль эвакуируют из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны весом 250 кг. Об этом 23 апреля сообщила телерадиокомпания NDR.

«Сегодня в Киле проходит самая масштабная эвакуация за последнее десятилетие, поскольку сегодня днем ​​должна быть обезврежена 250-килограммовая британская авиабомба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывное устройство было обнаружено в ходе разведывательных работ в районе Дитрихсдорф недалеко от шоссе.

NDR отметила, что в ходе обезвреживания может также произойти запланированный частичный взрыв. Прибывшие на место саперы сообщили, что корпус бомбы находится в хорошем состоянии и допускает безопасное обезвреживание.

В немецком Кельне 17 апреля во время строительных работ в муниципальном районе Зюльце обнаружили бомбу времен Второй мировой войны весом 500 фунтов (около 227 кг). После этого было эвакуировано около 7,8 тыс. человек.