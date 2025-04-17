В немецком Кельне обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

В немецком Кельне во время строительных работ в муниципальном районе Зюльце обнаружили бомбу времен Второй мировой войны весом в 500 фунтов (около 227 кг). Об этом 17 апреля сообщили на сайте администрации города.

«Авиабомбу необходимо обезвредить сегодня же. Для этого опасная зона должна быть оцеплена и эвакуирована», — указано в заявлении.

Отмечается, эвакуация затронет около 7,8 тыс. человек. Там уточнили, что сотрудники службы утилизации боеприпасов и городской администрации работают на месте.

В конце марта сообщалось, что неразорвавшаяся со времен Второй мировой войны авиабомба была найдена на строительной площадке в центре второго по величине чешского города Брно. После этого правоохранители совместно с пожарными начали эвакуацию территории. Из близлежащих зданий были эвакуированы 1,1 тыс. человек.