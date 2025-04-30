Число поездок по канатной дороге на ВДНХ превысило миллион
Миллионный пассажир посетил канатную дорогу «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, за час аттракцион может перевозить до тысячи человек.
«Только с начала года москвичи и туристы почти 360 тыс. раз прокатились над территорией комплекса. Наибольшее количество поездок в этот период пришлось на январь — 126 тыс.», — сообщила Сергунина.
Миллионным пассажиром «Воздушного трамвая» стала Ольга Лобанова из Крыма. Вместе с мужем и детьми она приехала в столицу на несколько дней в рамках путешествия по России. По словам Ольги, «с канатной дороги открываются шикарные виды».
«Воздушный трамвай» начал работать на ВДНХ в августе 2024 года. Протяженность его маршрута составляет 769 метров — от станции «Южная» у главного входа до «Северной», расположенной недалеко от фонтана «Каменный цветок»). С высоты более 30 метров открывается панорамный вид на здания, сооружения и парковый ансамбль главной выставки страны.
Канатная дорога является частью семейного тематического парка «Орион». На прошлой неделе он был удостоен национальной премии «Парки России» в категории «Парк года». В нынешнем сезоне в «Орионе» работает уже 10 аттракционов, а к 2030 году их число должно вырасти более чем в три раза.