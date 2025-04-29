Кортеж израильского премьер-министра Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме
Кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал участником ДТП в Иерусалиме. Об этом 29 апреля заявило издание The Times of Israel.
«Некоторое время назад мотоциклист был сбит автомобилем, ехавшим в кортеже премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и получил легкие ранения», — говорится в публикации.
Инцидент произошел недалеко от канцелярии премьер-министра. Нетаньяху во время аварии не находился в автомобиле, попавшем в аварию, он ехал в другом. На место прибыли спасатели.
Мотоциклиста доставили в медицинское учреждение.
25 июня 2024 года газета Berliner Zeitung сообщила об аварии в Германии с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, офицеров из немецкого полицейского мотоциклетного эскорта, которые сопровождали политика. Уточняется, что один из полицейских в результате происшествия погиб.