Силы РЭБ уничтожили 15 украинских дронов на подлете к Смоленску
Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили на подлете к Смоленску 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.) противника», — написал он в Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Анохин призвал жителей региона избегать открытых пространств и отходить от окон в случае возникновения угрозы атаки дронов, а также не приближаться к обломкам БПЛА при обнаружении.
Этим утром в Минобороны России сообщили об уничтожении за ночь 40 дронов ВСУ в небе над регионами страны. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Рязанской, Нижегородской, Орловской, Белгородской, Калужской и Брянской областями, а также в небе над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.