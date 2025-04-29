ПВО России за ночь сбила 40 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Из этого числа 11 беспилотников перехватили над территорией Рязанской области, восемь — над территорией Нижегородской области, еще семь дронов над Орловской, по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря и по два — в небе над Московским регионом и Белгородской областью. Последние два БПЛА системы ПВО уничтожили над Калужской и Брянской областями.

Всего же с 20:00 понедельника до 6:00 вторника уничтожен 91 дрон.

Ранее, 28 апреля, в Минобороны сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Согласно данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.