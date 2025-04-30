Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Политика
Захарова уличила Зеленского в подрыве мирных усилий
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для отношений
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Общество
Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая

Эксперт оценил перспективы внедрения ИИ в туризме

Эксперт Малышев: ИИ будет выступать персональным цифровым гидом-советником
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Искусственный интеллект (ИИ) в будущем будет более широко применяться в роли персонального ассистента в туризме, считает генеральный директор компании Notamedia (разработчик цифровых платформ) Максим Малышев. Он рассказал «Известиям» 30 апреля о перспективах внедрения таких технологий в отрасли.

Эксперт напомнил, что самостоятельные путешествия в настоящее время организуются в несколько кликов: мобильные приложения помогают забронировать жилье, купить билеты и даже получить бонусы за частые поездки. Соцсети и Telegram-каналы дополняют эту экосистему: через них туристы ищут идеи для поездок, делятся впечатлениями и оценками объектов. А бизнес в соцсетях продвигает туристические локации с помощью блогов, челленджей и UGC-контента. Технологии также активно внедряются в инфраструктуру и объекты туризма.

«Концепция «умного города» в Москве обеспечивает бесплатный Wi-Fi в парках, онлайн-навигацию и контроль транспорта. Отдельно можно выделить AR/VR-решения: в Музее железных дорог России через VR-очки можно «прокатиться» в императорском поезде, а приложение «ВДНХ» с дополненной реальностью превращает прогулку в интерактивный квест с 3D-объектами и голосовым гидом. Цифровые карты, виртуальные гиды и туристические платформы стали незаменимыми помощниками для тех, кто хочет погрузиться в культуру и историю регионов», — отметил Малышев.

Путь ИИстинный: как искусственный интеллект используется в туризме
Самым востребованным направлением внедрения нейросетей является поддержка клиентов

По его словам, цифровые продукты меняют сферу внутреннего туризма, делая его более доступным, комфортным и эмоционально насыщенным. При этом, по прогнозу эксперта, в дальнейшем искусственный интеллект будет более широко применяться в роли персонального ассистента. Так, он предположил, что ИИ будет выступать персональным цифровым гидом-советником.

«Это не просто чат-бот в смартфоне, а целая экосистема: он будет анализировать предпочтения туриста, станет голосовым помощником, отвечающим на вопросы по ходу прогулки, и даже генеративным ИИ, способный рассказывать увлекательные истории, подстраиваясь под интересы слушателя. Например, путешественник может иметь в наушнике виртуального гида, который на базе GPS и компьютерного зрения понимает, где тот находится, и сам начинает экскурсию — рассказывает историю места, указывает, куда посмотреть, предупреждает об интересных достопримечательностях неподалеку», — добавил Малышев.

Он обратил внимание что ИИ уже помогает туристам с переводом и информацией, устраняя необходимость обращаться к местным гидам из-за языка. В будущем такие системы станут еще более умными и эмоционально чуткими, способными шутить и поддерживать беседу на любом языке.

«С развитием ИИ каждый путешественник сможет быстро планировать индивидуальный маршрут поездки и экскурсии, без участия других людей, всё общение будет происходить только с нейросетью. ИИ станет персональным помощником, который сделает путешествие насыщенным впечатлениями и интересным», — заключил Малышев.

Ранее, 22 января, международный эксперт в управлении горнолыжными курортами Кармен София Риофрио Солнцева рассказала «Известиям», что к 2050 году искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью управления большинством горнолыжных курортов. Она также отметила, что современные алгоритмы из-за экономии издержек позволяют продлить сезон на две-четыре недели, сокращают время ожидания на подъемниках на 25%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025