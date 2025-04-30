Эксперт оценил перспективы внедрения ИИ в туризме

Искусственный интеллект (ИИ) в будущем будет более широко применяться в роли персонального ассистента в туризме, считает генеральный директор компании Notamedia (разработчик цифровых платформ) Максим Малышев. Он рассказал «Известиям» 30 апреля о перспективах внедрения таких технологий в отрасли.

Эксперт напомнил, что самостоятельные путешествия в настоящее время организуются в несколько кликов: мобильные приложения помогают забронировать жилье, купить билеты и даже получить бонусы за частые поездки. Соцсети и Telegram-каналы дополняют эту экосистему: через них туристы ищут идеи для поездок, делятся впечатлениями и оценками объектов. А бизнес в соцсетях продвигает туристические локации с помощью блогов, челленджей и UGC-контента. Технологии также активно внедряются в инфраструктуру и объекты туризма.

«Концепция «умного города» в Москве обеспечивает бесплатный Wi-Fi в парках, онлайн-навигацию и контроль транспорта. Отдельно можно выделить AR/VR-решения: в Музее железных дорог России через VR-очки можно «прокатиться» в императорском поезде, а приложение «ВДНХ» с дополненной реальностью превращает прогулку в интерактивный квест с 3D-объектами и голосовым гидом. Цифровые карты, виртуальные гиды и туристические платформы стали незаменимыми помощниками для тех, кто хочет погрузиться в культуру и историю регионов», — отметил Малышев.

По его словам, цифровые продукты меняют сферу внутреннего туризма, делая его более доступным, комфортным и эмоционально насыщенным. При этом, по прогнозу эксперта, в дальнейшем искусственный интеллект будет более широко применяться в роли персонального ассистента. Так, он предположил, что ИИ будет выступать персональным цифровым гидом-советником.

«Это не просто чат-бот в смартфоне, а целая экосистема: он будет анализировать предпочтения туриста, станет голосовым помощником, отвечающим на вопросы по ходу прогулки, и даже генеративным ИИ, способный рассказывать увлекательные истории, подстраиваясь под интересы слушателя. Например, путешественник может иметь в наушнике виртуального гида, который на базе GPS и компьютерного зрения понимает, где тот находится, и сам начинает экскурсию — рассказывает историю места, указывает, куда посмотреть, предупреждает об интересных достопримечательностях неподалеку», — добавил Малышев.

Он обратил внимание что ИИ уже помогает туристам с переводом и информацией, устраняя необходимость обращаться к местным гидам из-за языка. В будущем такие системы станут еще более умными и эмоционально чуткими, способными шутить и поддерживать беседу на любом языке.

«С развитием ИИ каждый путешественник сможет быстро планировать индивидуальный маршрут поездки и экскурсии, без участия других людей, всё общение будет происходить только с нейросетью. ИИ станет персональным помощником, который сделает путешествие насыщенным впечатлениями и интересным», — заключил Малышев.

Ранее, 22 января, международный эксперт в управлении горнолыжными курортами Кармен София Риофрио Солнцева рассказала «Известиям», что к 2050 году искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью управления большинством горнолыжных курортов. Она также отметила, что современные алгоритмы из-за экономии издержек позволяют продлить сезон на две-четыре недели, сокращают время ожидания на подъемниках на 25%.