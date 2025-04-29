Пять птиц из Красной книги заметили в нацпарке «Алханай»
Пять особей дрофы восточного подвида заметили в национальном парке «Алханай» в Забайкальском крае. Птиц обнаружил директор учреждения Максим Сукач во время рейда, сообщает пресс-служба нацпарка во вторник, 29 апреля.
Пернатые появились на местности Салия возле села Красноярово. В разные годы на территории парка численность этих птиц варьировалась от двух до 13 особей, пишет ИА ChitaMedia.
Дрофа занесена в Красную книгу международного союза охраны природы и в Красные книги многих государств, в том числе России, как уязвимый вид.
Ранее в апреле сообщалось, что на территории нацпарка «Алханай» обнаружили новый вид орнитофауны. Там появился орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу РФ.