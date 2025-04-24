В нацпарке «Алханай» заметили новый вид птиц

Национальный парк «Алханай» в Забайкальском крае стал местом необычного природного явления — встречи с новым видом орнитофауны. В апреле там заметили орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России, сообщает пресс-служба парка.

Фотограф-любитель Маевский из села Дульдурга заснял пернатого 15 апреля на Шивиинских (Илинских) озерах. Белохвостый орлан считается одной из самых распространенных и сильных хищных птиц в Северном полушарии.

Ранее этот вид не был замечен в пределах парка, что делает его появление значимым для ученых и орнитологов. Птица не находится под угрозой исчезновения, но может служить индикатором здоровой экосистемы и хорошего состояния природы.

Белохвостый орлан часто остается зимовать в забайкальских заповедниках «Даурский» и «Сохондинский». Кормовая база пернатого состоит из рыбы и других водных организмов, пишет ИА ChitaMedia.

Орлан-белохвост — крупная хищная птица из рода соколообразных. Длина ее тела составляет от 70 до 90 см, размах крыльев — до 230 см. Окрас оперения взрослой особи имеет бурый цвет с желтоватым оттенком на голове и шее, в то время как хвост белый. За это она и получила свое название.

Ранее в апреле фото орлана-белохвоста удалось сделать в Полистовском заповеднике (Псковская область) во время весеннего мониторинга орнитофауны.