Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Экономика
Новак поручил проработать меры поддержки предприятий угольной отрасли
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Мир
Архиепископ заявил о подрыве Румынией независимости Молдавии через церковь
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Посольство РФ назвало бессмысленными и враждебными новые санкции Британии
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Спорт
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
Разрисовавшего стену Цоя вандала арестовали на семь суток
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Сюжет:

В нацпарке «Алханай» заметили новый вид птиц

0
EN
Фото: t.me/npalkhanai
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Национальный парк «Алханай» в Забайкальском крае стал местом необычного природного явления — встречи с новым видом орнитофауны. В апреле там заметили орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России, сообщает пресс-служба парка.

Фотограф-любитель Маевский из села Дульдурга заснял пернатого 15 апреля на Шивиинских (Илинских) озерах. Белохвостый орлан считается одной из самых распространенных и сильных хищных птиц в Северном полушарии.

Ранее этот вид не был замечен в пределах парка, что делает его появление значимым для ученых и орнитологов. Птица не находится под угрозой исчезновения, но может служить индикатором здоровой экосистемы и хорошего состояния природы.

Белохвостый орлан часто остается зимовать в забайкальских заповедниках «Даурский» и «Сохондинский». Кормовая база пернатого состоит из рыбы и других водных организмов, пишет ИА ChitaMedia.

Орлан-белохвост — крупная хищная птица из рода соколообразных. Длина ее тела составляет от 70 до 90 см, размах крыльев — до 230 см. Окрас оперения взрослой особи имеет бурый цвет с желтоватым оттенком на голове и шее, в то время как хвост белый. За это она и получила свое название.

Ранее в апреле фото орлана-белохвоста удалось сделать в Полистовском заповеднике (Псковская область) во время весеннего мониторинга орнитофауны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025