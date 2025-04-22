Полистовский заповедник показал редкую птицу из Красной книги

Фото орлана-белохвоста удалось сделать в Полистовском заповеднике (Псковская область) во время весеннего мониторинга орнитофауны. Птица занесена в Красную книгу России, сообщает пресс-служба организации.

Орлан-белохвост — крупная хищная птица из рода соколообразных. Длина ее тела составляет от 70 до 90 см, размах крыльев до 230 см. Окрас оперения птицы серый, кроме хвоста — за что она и получила свое название.

Краснокнижные пернатые питаются преимущественно рыбой, а гнезда обустраивают на высоких деревьях болотных островов заповедника.

Во время учетов было зафиксировано две встречи с орланом. Также эксперты мониторили численность и видовой состав орнитофауны, и изменения, происходящие в течение весенней миграции. Учет велся по голосам пернатых и по визуальным наблюдениям.

Сейчас проходит камеральная обработка полученного материала, пишет Псковская лента новостей. Подробными результатами исследования орнитологи пообещали поделиться позднее.

Ранее «Известия» писали, что американские биотехнологи объявили о важном научном достижении. Ученым удалось воссоздать вымерший более 12 тыс. лет назад вид ужасных волков, которые получили известность благодаря культовому сериалу «Игра престолов».